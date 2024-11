Guardiões da Memória do Rio de Janeiro recebem homenagem

Volta Redonda – O Clube Foto Filatélico de Volta Redonda vai promover um evento que celebra a história da Sociedade Fluminense de Fotografia. No dia 22 de novembro, o clube prestará uma homenagem especial aos 80 anos de atividades culturais e educativas da Sociedade Fluminense de Fotografia, sediada em Niterói, no Rio de Janeiro.

A relação entre as duas instituições remonta à primeira Bienal de Fotografia a Cores, realizada pelo Clube Foto Filatélico em 1979. Naquela ocasião, a Sociedade Fluminense de Fotografia participou enviando uma caravana de jovens entusiastas da fotografia. Entre esses jovens estava o jovem Antonio Machado, atualmente Presidente da Sociedade Fluminense de Fotografia, que continua a contribuir significativamente para o mundo da fotografia e da cultura.

Durante a cerimônia, serão prestadas homenagens especiais. Antonio Machado declarou: “O universo da fotografia é maravilhoso pois nos permite unir pessoas em momentos tão marcantes e especiais.” Kikah Monteiro acrescentou: “Os 80 anos da Sociedade Fluminense de Fotografia e os 70 anos do Clube Foto Filatélico merecem um momento cultural como este: inesquecível.”

A Sociedade tem a missão de Disseminar o conhecimento em fotografia ao preservar a memória, disponibilizar seu acervo para pesquisa, promover o ensino técnico e estimular a produção artística. Antonio Machado e equipe estará em Volta Redonda nesta sexta feira (22) especialmente para receber a homenagem juntamente com outros participantes da caravana de 1979. “Daquela turma poucos ainda vivem. Temos o privilégio de estarmos aqui, vivos para contar esta história da fotografia no Rio de Janeiro”, declara Machado.