Homem é morto a tiros dentro de casa em BM

Barra Mansa – Um homem foi encontrado morto a tiros dentro de casa na manhã desta segunda-feira (18), em Barra Mansa.

Policiais militares do 28º BPM realizavam patrulhamento quando foram acionados para verificar uma ocorrência na Rua Paulo Luiz Nogueira, no bairro Cotiara. No local, já estava uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou o óbito. A vítima foi encontrada dentro de um banheiro, com marcas de tiros. Cápsulas de arma de fogo também foram encontradas na residência.