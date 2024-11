Homem é preso com mais de 20 celulares furtados em Piraí

Piraí – Um homem foi preso nesta terça-feira (19), com 20 celulares furtados na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Ele estava em um ônibus interestadual que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por volta das 19h, policiais rodoviários federais do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) abordaram um ônibus que fazia o itinerário Osasco (SP) x Rio de Janeiro (RJ). Durante a fiscalização, desconfiaram de um passageiro que apresentava sudorese excessiva e também não sabia informar o motivo da viagem.

Na bagagem do homem, de 25 anos, foram encontrados 22 telefones celulares de diversas marcas. Em alguns deles, havia documentos de outras pessoas no interior das capas dos aparelhos. Os policiais ligaram para um dos contatos que havia em um telefone e o padrasto da proprietária informou que ela havia sido furtada há dois dias, tendo enviado o registro da ocorrência. Em outros aparelhos também foram verificadas restrições pelo número IMEI.

Ao ser questionado, o passageiro contou ter pego a mala em São Paulo para entregá-la na rodoviária do Rio de Janeiro, onde receberia R$ 1,5 mil pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí).