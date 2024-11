Liquida VR 2025: Aciap-VR inicia venda de estandes nesta quinta-feira (21)

Volta Redonda – Maior feira de liquidação e negócios do interior do Estado do Rio de Janeiro, a Liquida VR abre nesta quinta-feira (21), as vendas para a edição de 2025. Promovido pela Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), o evento de lançamento acontecerá na sede da entidade, no bairro Aterrado. De acordo com os organizadores, serão distribuídas, a partir das 18h, senhas para associados e não associados por ordem de chegada. A Liquida VR, que estará em sua 11ª edição, será realizada de 05 a 08 de junho de 2025, na Ilha São João, e contará com mais de 150 estandes, de diversos segmentos, que oferecem descontos de até 70%. A expectativa é de que passem nos quatro dias de evento mais de 150 mil pessoas e supere os R$ 10 milhões em vendas e negócios.

Para o presidente da Aciap-VR, o empresário Maycon Abrantes, é sempre grande a expectativa para o lançamento de mais uma edição da feira, que recebe visitantes de diversas cidades da região. “Estamos muito felizes e otimistas para receber nossos associados e os que também não são. Esse dia é muito importante, pois quem chega primeiro tem a oportunidade de fechar o seu espaço em local privilegiado. Serão cerca de 150 estantes, além de uma ampla praça de alimentação, enfim, um espaço maravilhoso para os comerciantes e empresários realizarem negócios e ampliarem suas vendas”, ressalta Maycon.

A Liquida VR já faz parte do calendário da cidade e se transformou num dos grandes pontos de negócios. Este ano o evento reuniu cerca de 150 mil pessoas, durante os quatro dias, e movimentou em torno de R$ 10 milhões. Para Maycon, a expectativa é superar essas marcas em 2025.

“Tivemos a décima edição em 2024 como a maior Liquida de VR de todas. Teremos em 2025 muitas novidades, com investimento em muita tecnologia e mais produtos para os visitantes. Vamos trabalhar muito para superar todos os números das edições anteriores. Nosso objetivo é fomentar a economia local com comércio, entretenimento, cultura e serviços públicos gratuitos para os visitantes”, projeta.

VENDAS E ESTRUTURA

Desde a primeira edição, a Liquida VR oferecer aos visitantes um leque variado de opções de compras, contemplando diversos segmentos, como vestuários, calçados, móveis, decoração, material de construção, tecnologia, espaço pet, cursos, automóveis, dentre outros, com descontos que podem chegar a 70%.

Além dos estandes de vendas, a Liquida VR terá uma ampla praça de alimentação, na área externa, onde acontece o Festival Gastronômico, que reúne expositores renomados, não só de Volta Redonda, mas de outras regiões. O espaço recebe ainda shows todos os dias, com artistas locais, e área kids. Junto com a programação da feira, no domingo, último dia de evento, acontece a “Caminhada do Amicão”, em parceria com a TV Rio Sul.

O presidente da Aciap-VR destaca ainda a estrutura oferecida aos visitantes. “O público terá todo o conforto para fazer suas compras ou o seu momento de lazer com os amigos e a família. Teremos segurança 24 horas, com um sistema de monitoramento em toda a extensão do evento, limpeza constante de toda área, acesso gratuito à internet em toda a feira. Disponibilizamos ainda um amplo estacionamento, área de embarque e desembarque para táxi e carros de app, e para os usuários de transportes públicos. Enfim, nosso visitante terá o que há de melhor”, assegura Maycon.

REGRAS DO LANÇAMENTO DA LIQUIDA -VR 2025 – 11ª EDIÇÃO

– Lançamento será dia 21/11/2024, às 19h. Serão distribuídas senhas de associados e não associados a partir das 18h.

– Há expositores que no pós-evento2024 já deixaram reservados os mesmos estandes para 2025, sendo que essa prioridade é para quem se associou. Para validar seu estande, o expositor deverá fazer o acerto e assinatura do pedido de participação no dia 21/11. Após essa data todos os estandes não finalizados serão disponibilizados.

– Não será autorizado reservar estande sem sinal de no mínimo 20% do valor do mesmo.

– Descontos serão aplicados da seguinte forma:

– Dia do lançamento, 20% para associados em dia com suas mensalidades, e 10% não associados.

– Pós-lançamento somente associados em dia com suas mensalidades terão 15% desconto.

– Na compra acima de 3 estandes terá desconto de 10%.

Forma de pagamento:

* Associados – até 6x no cartão sem juros.

* Não associados – até 5x no cartão com juros da máquina.

* Todos terão 5% desconto para pagamento à vista no Pix.