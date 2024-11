PM apreende 1,5 kg de maconha em Porto Real

Porto Real – Agentes do 37º BPM apreenderam, na tarde de sábado (16), uma sacola contendo 1,5 kg de maconha no bairro Freitas Soares, em Porto Real.

A equipe foi até a Rua 21 para apurar denúncias de que um suspeito estaria escondendo drogas em um terreno baldio. Durante buscas no local, os policiais encontraram uma sacola contendo maconha.

A droga foi levada para a 100ª DP, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito foi identificado e autuado por tráfico de drogas.