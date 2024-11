Polícia investiga homicídio em Barra Mansa

Barra Mansa – Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (19), em Barra Mansa. Este é o terceiro homicídio registrado na cidade em dois dias. O crime aconteceu na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, no Centro.

A Polícia Militar foi acionada, mas, ao chegar ao local, o rapaz já estava sem vida. Segundo as primeiras informações, a suspeita é de que o crime tenha ocorrido durante uma tentativa de assalto.

Este é o terceiro caso de homicídio em Barra Mansa em um curto período. O primeiro ocorreu na segunda-feira (18), quando um homem foi assassinado dentro de casa no bairro Cotiara. No dia seguinte, um vizinho da primeira vítima também foi morto a tiros. Os casos estão sendo investigados pela 90ª DP.