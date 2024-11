Porto Real pode ter primeira escola técnica do município

Porto Real – O prefeito Alexandre Serfiotis realizou nesta terça-feira (19), uma reunião com o objetivo de instalar a primeira escola técnica de Porto Real. Estiveram presentes profissionais da instituição de ensino Firjan SENAI e da empresa automotiva Stellantis.

O encontro, que ocorreu na Creche Cacilda Verri Marassi, no bairro Jardim Real, que receberá a nova estrutura e a previsão é que a Escola Técnica tenha início já em 2025, com seis turmas de aproximadamente 20 alunos.

“Através de muita articulação chegamos a um termo de participação, onde a prefeitura dará o prédio, o maquinário será com a Stellantis e o Senai trará a parte pedagogia. Com isso, teremos um Centro Integrado de Formação, onde iremos proporcionar que alunos a partir do 9º Ano e adultos tenham a introdução na área industrial com Cursos Qualificatórios gratuitos”, detalha o Prefeito Serfiotis, explicando que com a implantação da Escola Técnica, os alunos da Creche serão realocados para a nova unidade, que será entregue ainda neste ano.

“A Creche do Bela Vista está novinha e estamos ansiosos para entregá-la à comunidade escolar. Com essa ampliação da rede, todos saem ganhando e além de garantir a educação dos mais novos, também proporcionamos que os pais se capacitem e estejam aptos ao mercado de trabalho municipal”, disse.

O encontro contou ainda com os secretários de Governo, Desenvolvimento Econômico e Obras e Serviços, que abordaram temas como a logística dos equipamentos didáticos, a análise estrutural do prédio, a revisão da rede elétrica e a implantação de sistemas de ar comprimido.

O secretário Augusto, ainda reforçou o empenho dos profissionais de ambas as partes, para garantir que todas as etapas sejam concluídas. “Nós já corremos com as partes mais burocráticas e agora estamos prontos para pôr a mão na massa. A Escola Técnica é um compromisso do nosso Governo e que trará benefícios diretos na geração de empregos, no aquecimento da economia municipal e na qualidade de vida dos nossos munícipes”, concluiu.