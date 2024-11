Prefeitura de Angra promove oficinas de redução de riscos ambientais

Angra dos Reis – Os bairros de Monsuaba e Água Santa receberam na terça-feira (19), as oficinas de mapeamento participativo promovidas pelo Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) de Angra dos Reis. As ações visam integrar o conhecimento dos moradores das localidades à discussão de cenários de perigo enfrentados nos casos de deslizamentos motivados pelas chuvas.

À tarde, a comunidade de Água Santa recebeu a ação, que foi ministrada na sede da associação de moradores do bairro, localizada na Rua Leontino de Souza, 166; no período da manhã, a oficina aconteceu em Monsuaba, na Escola Municipal Benedito dos Santos Barbosa. Ambas as ações contaram com a presença de profissionais da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Defesa Civil, que compartilharam informações sobre o PMRR e as especificidades das localidades.

“É muito legal participar. Com isso, a gente sente que está, de alguma forma, ajudando o bairro em relação aos deslizamentos. Como morador, conseguimos identificar áreas de risco e esclarecer outras pessoas sobre esses locais”, explica a estudante Bianca Nunes Campos, de 11 anos, moradora da Monsuaba que fez questão de participar da oficina.

O objetivo do PMRR, que tem previsão de conclusão marcada para setembro de 2025, é elaborar um plano estratégico para o monitoramento, redução ou controle de situações de riscos e deslizamentos nas áreas mapeadas do município. As oficinas fazem parte da segunda fase do plano, que é dividido em cinco etapas: planejamento da execução, mapeamento de risco, formulação do plano municipal de redução de risco, levantamentos complementares, sumário executivo e devolutivas.

A coordenação da ação é realizada pelo Departamento de Mitigação e Prevenção da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. Angra dos Reis foi selecionada como um dos 20 municípios em todo o Brasil e um dos dois do estado do Rio de Janeiro para o desenvolvimento deste plano.