PRF apreende oito quilos de haxixe com adolescente em Piraí

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram nesta terça-feira (19), uma adolescente transportando 8kg de haxixe em um ônibus. A apreensão aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí.

Por volta das 19h, policiais rodoviários federais do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) abordaram um ônibus que fazia o itinerário Osasco (SP) x Rio de Janeiro (RJ). Durante a fiscalização, a equipe notou um volume desproporcional no corpo de uma passageira, uma adolescente de 16 anos de idade, a qual não soube informar o motivo da viagem. Foram encontrados três pacotes contendo haxixe.

A jovem acabou confessando que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga. Ela disse que pegou o material em Naviraí (MS) e levaria até Vitória (ES). A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP.