PRF recupera veículo roubado na Dutra, em Resende

Resende – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, em Resende neste domingo (17), um carro roubado. A ação aconteceu quando uma equipe de reforço da Operação Divisas Seguras, que intensifica o policiamento por conta do G20, no Rio de Janeiro, e do feriado prolongado da Proclamação da República, realizava ronda.

Os policiais interceptaram um veículo VW/Gol, com placas de São João da Barra (RJ), na altura do km 310, após perceberem que a passageira, sentada no banco da frente, segurava uma criança no colo. Durante a abordagem, descobriram que o motorista, de 24 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor informou que o havia adquirido há pouco mais de um mês, trocando-o por uma motocicleta Honda/XRE 300 e pagando uma quantia em dinheiro. No entanto, a inspeção revelou adulterações em diversos itens de identificação, confirmando que o carro era um clone.

A PRF verificou que o automóvel original, com as mesmas características, era licenciado em Curitiba (PR) e havia sido roubado em 26 de agosto deste ano, na cidade de Magé (RJ).

Foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência foi registrada na 89ª DP.