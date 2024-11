Resende amplia frota da Assistência Social com duas novas vans

Resende – A Prefeitura de Resende recebeu recentemente duas novas vans para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Os veículos serão destinados ao CRAS Itinerante e ao Centro Dia do Idoso, fortalecendo os serviços de transporte para os usuários e as equipes destas unidades.

As vans vão auxiliar no transporte dos usuários para as atividades do CRAS e do Centro Dia, além de atender à mobilidade das equipes para ações externas, como visitas domiciliares, reuniões e capacitações.

Com a chegada desses dois novos veículos, a frota da Secretaria de Assistência Social passa a contar com quatro kombis, 20 carros, um micro-ônibus e, agora, duas vans, garantindo suporte logístico às diversas atividades promovidas pela pasta.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo, destacou a importância de mais este investimento.

– Essas novas vans representam um grande avanço para a qualidade dos nossos serviços. Elas vão proporcionar mais conforto e segurança para os usuários e nossas equipes, além de otimizar as atividades externas. Esse reforço na frota demonstra o compromisso da gestão municipal em garantir que a Assistência Social chegue a todos que precisam – disse.