Veículo fica submerso ao tentar atravessar passagem sob Ponte Pequetito Amorim

Volta Redonda – Um veículo ficou parcialmente submerso após tentar passagem em via sob a ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói e Aterrado. A área está atualmente alagada pelo alto volume de chuvas que afetam a Região Sul Fluminense e elevou o nível do Rio Paraíba do Sul. O incidente aconteceu na tarde deste sábado (16), quando o condutor de um Jeep preto tentou passar na área interdidata.

Precauções com veículos em caso de inundações

A presença de água no motor de um carro submerso pode causar calço hidráulico, onde o líquido é aspirado para dentro da câmara de combustão. Isso pode causar graves danos ao motor, especialmente se o veículo estava tentando dar partida.

Por segurança e agilidade, é recomendado que o condutor e os demais passageiros do carro saiam pelas janelas antes que o veículo afunde completamente. Abrir portas pode dificultar a saída e a locomoção de todos.