VR: ‘Feirão Limpa Nome’ começa nesta quinta (21)

Volta Redonda – Volta Redonda sedia nesta quinta (21) e sexta-feira (22), o primeiro “Feirão Limpa Nome”, promovido pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) – que integra o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). O objetivo é renegociar o pagamento de contas atrasadas e viabilizar a exclusão do nome dos cadastros restritivos. O evento acontece no estacionamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Volta Redonda, localizada na Rua Simão da Cunha Gago, nº 19, no bairro Aterrado, das 9h às 17h.

A organização do “Feirão Limpa Nome” tem o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Procom (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda), e da CDL-VR; da parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), através da 5ª subseção Volta Redonda; e também com as universidades Estácio e Federal Fluminense (UFF) e dos centros universitários de Volta Redonda (UniFOA) e Geraldo Di Biase (UGB-Ferp).

O subcoordenador do Procon-VR, Júlio César Alves, afirmou que a iniciativa passará a ser realizada anualmente em Volta Redonda. “A realização dos feirões abre oportunidades para resgatar a capacidade financeira dos cidadãos por meio da recuperação de seus créditos”, ressaltou Júlio, reforçando que nas renegociações das contas atrasadas será possível conseguir desconto de até 90%.

A regularização dos débitos é realizada diretamente com empresas parceiras do “Feirão Limpa Nome”, que nesta edição vai contar com as instituições financeiras Caixa Econômica Federal (CEF), Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Safra, Santander, Banco PAN, Ativos S.A. e Unicred; as operadoras de telefonia Claro, Oi, Vivo e TIM; além das Casas Bahia, SKY e a Light.