VR: ‘Projeto Criolice’ se apresenta em comemoração ao Dia da Consciência Negra

Volta Redonda – O “Projeto Criolice”, movimento cultural da Zona Oeste do Rio de Janeiro, se apresenta nesta quarta-feira (20), no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília. A abertura do evento será às 13h e integra a programação do Mês da Consciência Negra em Volta Redonda.

Com o objetivo de resgatar a ancestralidade africana na música brasileira, o “Projeto Criolice” traz em seu repertório gêneros como o jongo e canções de terreiro. Composto exclusivamente por músicos negros, o grupo, que já soma sete anos de trajetória, tornou-se a maior roda de samba do Rio de Janeiro. Durante a apresentação, os participantes poderão conferir sambas de raiz, sucessos da nova geração, além de músicas de umbanda e candomblé.

A coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, ressalta que o espaço trabalha a cultura afro-brasileira durante o ano inteiro. “Durante o mês de novembro criamos uma programação especial para debater, conversar e comemorar. As ações realizadas durante o ano todo integram uma política permanente da Prefeitura de Volta Redonda para promoção da igualdade racial”.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destaca a importância do evento. “Nossa missão é fomentar a cultura em todos os segmentos e oferecer opções culturais gratuitas e de qualidade para a população”.

O presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, Edson Quinto, que criou uma lei instituindo a “Semana de Prevenção e Combate ao Racismo” no município de Volta Redonda, ressalta a importância da data. “O nosso objetivo é promover a igualdade racial, incentivar o diálogo sobre a questão racial e combater atitudes discriminatórias. É preciso criar espaços para discutir e educar sobre o tema, promovendo o respeito à diversidade racial e étnica”.