Angra registra 379 mortes por Covid-19

Volta Redonda – A cidade contabiliza 13.018 casos confirmados de coronav√≠rus e 379 mortes pela doen√ßa. Outros seis √≥bitos seguem sendo investigados. Por determina√ß√£o do Governo do Estado (Resolu√ß√£o SES n¬ļ 2210/2021), o Centro de Refer√™ncia Covid-19 e o Hospital de Praia Brava passaram a receber pacientes de outros munic√≠pios, regulados pela Secretaria de Estado de Sa√ļde.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 65 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende a 44 pacientes. Já o Hospital de Praia Brava está com os seus 15 leitos ocupados.

Dos 75 leitos p√ļblicos do munic√≠pio, 59 est√£o ocupados, o que representa uma taxa de ocupa√ß√£o hospitalar pelo SUS de 78,67%. Dos 59 pacientes internados nos leitos p√ļblicos de Angra dos Reis, 56 s√£o residentes da cidade, um √© de Mangaratiba e dois s√£o de Paraty. A Unimed, no momento, est√° com seis dos seus 12 leitos ocupados.

√ćndios

Entre os indígenas do município, há 204 casos confirmados. Destes, 203 já estão recuperados. Uma morte foi confirmada pela doença e, atualmente, não há casos suspeitos.

O Teste R√°pido de COVID-19 √© um exame capaz de detectar a presen√ßa de anticorpos (IgG e IgM) por meio da coleta de uma gota de sangue. O resultado fica dispon√≠vel no intervalo de 10 a 20 minutos. Os novos casos confirmados apresentam cl√≠nica compat√≠vel com a doen√ßa, v√≠nculo epidemiol√≥gico e teste r√°pido positivo. Os n√ļmeros apresentados s√£o din√Ęmicos e na medida em que as investiga√ß√Ķes cl√≠nicas e epidemiol√≥gicas avan√ßam, podem sofrer altera√ß√Ķes. Um novo boletim, com dados atualizados, ser√° divulgado amanh√£ (19 de abril).

A partir do Decreto Municipal N¬ļ 11.625, de 21 de abril de 2020, fica obrigat√≥rio o uso de m√°scara pela popula√ß√£o nos espa√ßos abertos ao p√ļblico, ou de uso coletivo, inclusive os comerciais. As demais medidas recomendadas pelo Minist√©rio da Sa√ļde, como a higieniza√ß√£o das m√£os, a etiqueta respirat√≥ria e o distanciamento social, tamb√©m devem ser seguidas.