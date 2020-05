Angra dos Reis confirma 11º óbito por coronavírus

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 21:30 horas

Angra dos Reis- O município confirmou o 11º óbito por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A vítima, uma idosa, de 74 anos, estava internada e teve o diagnóstico positivo para a doença, além de ter comorbidades, ela morreu nesta segunda-feira, dia 11.

No momento, há 352 casos confirmados de coronavírus – 78 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), no Rio de Janeiro, e 274 pelo teste rápido. Destes, 73 já estão recuperados.

Segundo relatório da Secretaria Municipal de Saúde, atualizado em 8 de maio, os bairros com maior índice de confirmação do novo coronavírus são: Japuíba (31), Jacuecanga (22), Areal (17), Camorim (16) e Parque Mambucaba (13). A lista completa pode ser conferida no hotsite http://coronavirus.angra.rj.gov.br/

Ressalta-se que 104 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e permanecem 1.675 casos suspeitos (síndromes gripais), sendo 835 em isolamento domiciliar e 840 já recuperados. Há também dois óbitos suspeitos, de duas mulheres, com idades de 60 e 66 anos, com resultado de teste rápido negativo. O swab foi colhido e enviado para análise.

Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde.