Angra dos Reis confirma mais uma morte por Covid-19 e chega a 209

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 18:13 horas

Angra dos Reis– O município chegou a 209 mortes pela Covid-19, segundo o boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 09. O último óbito confirmado, ocorreu na Santa Casa, foi de um homem, de 68 anos, com comorbidade, que morreu no último domingo. Nenhum óbito está sendo investigados no momento, afirmou o boletim.

No momento, há 6.749 casos confirmados de coronavírus, destes, 6.239 já estão recuperados. Há 34.097 casos notificados. Ao todo 670 casos foram descartados e 26.678 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 606 em isolamento domiciliar e 26.072 já recuperados.

Entre os indígenas do município, há 194 casos confirmados. Destes, 193 já estão recuperados. Uma morte foi confirmada pela doença e atualmente não há casos suspeitos.

Ocupação hospitalar

Levando em consideração a baixa taxa de ocupação hospitalar no Centro de Referência Covid-19, montado na Santa Casa, e o princípio da economicidade na gestão pública, a Secretaria de Saúde decidiu redimensionar em 67% o número de leitos da unidade, em relação ao número inicial que era de 120 leitos. Sendo assim, o Centro de Referência agora conta com 40 leitos, sendo 20 clínicos e outros 20 de CTI. A decisão contratual passou a valer no dia 19 de setembro. Se houver necessidade, os leitos serão reabertos a qualquer momento para readequar à demanda.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 17 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 40 leitos, atende a 16 pacientes no momento. O Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, não tem nenhum paciente internado. Ou seja, dos 55 leitos públicos do município, 16 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 29,09%. No momento, há um paciente internado em instituição privada.