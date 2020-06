Angra dos Reis contabiliza 47 óbitos pela Covid-19 e se aproxima dos 1.200 casos confirmados

Matéria publicada em 7 de junho de 2020, 16:25 horas

São 1.184 casos, houve aumento de 2% em 24 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis divulgou o boletim epidemiológico deste domingo (07), com atualizações nos casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O município tem mais duas mortes confirmadas pela doença que ocorreram no sábado (06), na Santa Casa. As vítimas fatais eram um homem, de 79 anos, e uma mulher, de 70, que tinham comorbidades. Há dez óbitos sendo investigados no município.

O número de casos confirmados subiram 2% em 24 horas, chegando ao total de 1.184. Destes, 536 já estão recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

Angra tem 175 casos descartados, além de 4.995 que permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.022 em isolamento domiciliar e 2.973 recuperados.

No total, entre pacientes confirmados com coronavírus e com suspeita da doença, 70 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende no momento a 62 pacientes, o que corresponde a uma taxa de ocupação hospitalar de 62%.