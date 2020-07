Angra dos Reis registra 115 mortes por coronavírus

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 19:54 horas

Angra dos Reis- O município tem 115 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus e 10 mortes suspeitas estão em investigação. No momento, há 3.760 casos confirmados de coronavírus, destes, 3.124 já estão recuperados. Ao todo 391 casos foram descartados e 15.082 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.928 em isolamento domiciliar e 13.154 já recuperados.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 40 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 120 leitos, atende a 35 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, não tem pacientes internados. Ou seja, dos 135 eleitos públicos do município, 35 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 25,93%. Há cinco pacientes internados em instituição privada.

De acordo com dados do relatório relacionado ao número de casos da Covid-19 por bairros, as localidades com maior incidência da doença são: Parque Mambucaba (388), Frade (272), Japuíba (257), Jacuecanga (188) e Parque Belém (162). A Ilha Grande tem um total de 258 casos.