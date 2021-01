Angra dos Reis registra 85% de ocupação de leitos para Covid-19

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2021, 19:16 horas

Volta Redonda– A taxa de ocupação de leitos para Covid-19 está em 85%, na rede hospitalar municipal neste sábado (02), segundo o boletim epidemiológico. No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 73 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 60 leitos ativos, atende a 49 pacientes no momento. O Hospital de Praia Brava está com todos os seus 15 leitos ocupados. Ou seja, dos 75 leitos públicos do município, 64 estão ocupados. No momento, há nove pacientes internados na Unimed.

Casos gerais

O município de Angra dos Reis apresentou 43.823 casos notificados. No momento, há 9.419 casos confirmados de coronavírus, destes, 8.339 já estão recuperados. Houve mais uma morte confirmada pela doença, totalizando 274 óbitos. A vítima é um homem, de 68 anos, com comorbidades, que faleceu hoje (02), no Centro de Referência Covid-19. O município segue investigando oito mortes.

Ao todo 817 casos foram descartados, sendo 1.393 em isolamento domiciliar e 32.194 já recuperados. Entre os indígenas do município, há 203 casos confirmados. Destes, 200 já estão recuperados. Uma morte foi confirmada pela doença e, atualmente, há dois casos suspeitos.