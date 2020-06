Angra dos Reis registra mais uma morte por coronavírus e 1.407 casos confirmados

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 17:14 horas

Angra dos Reis- O município continua registrando mortes por coronavírus, quase que diariamente, sendo a cidade com maior número de óbitos e confirmações da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na região Sul Fluminense.

Nesta quarta-feira, dia 10, Angra dos Reis, confirmou mais uma morte chegando a marca de 52 óbitos pela doença. A vítima, é um homem, de 34 anos, com comorbidades, ele morreu na terça-feira, dia 09, no Centro de Referência para Tratamento da Covid-19 (Santa Casa). Há ainda 13 óbitos sendo investigados no município.

O município apresentou 7.157 casos notificados, segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na tarde desta quarta. No momento, há 1.407 casos confirmados de coronavírus – 320 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), no Rio, e 1.087 pelo teste rápido. Destes, 757 já estão recuperados.

O boletim informou que 175 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 5.575 casos permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.850 em isolamento social e 3.725 já recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 57 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que agora conta com 120 leitos, atende a 56 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que passou a oferecer 15 leitos, tem um paciente internado. Ou seja, dos 135 eleitos do município, 57 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 42%. Há ainda seis pessoas internadas em instituições privadas.