Angra dos Reis tem 3.124 casos recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 1 de agosto de 2020, 17:18 horas

Angra dos Reis– O município possui 3.838 casos confirmados de coronavírus, destes, 3.124 já estão recuperados. Há 115 mortes confirmadas pela doença na cidade e 10 óbitos são atualmente investigados, neste sábado, dia 1º. Ao todo 395 casos foram descartados e 15.296 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.142 em isolamento domiciliar e 13.154 já recuperados. Há 19.529 casos notificados.



Ocupação hospitalar

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 41 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 120 leitos, atende a 39 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, não tem pacientes internados. Ou seja, dos 135 eleitos públicos do município, 39 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 28.89%. Há dois pacientes internados em instituição privada.