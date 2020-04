Angra organiza Núcleo de Testes Rápidos para Covid-19

Matéria publicada em 10 de abril de 2020, 16:24 horas

Equipes fixas e móveis do núcleo utilizarão os testes em pacientes suspeitos de infecção pelo novo coronavírus

Angra dos Reis– A Secretaria de Saúde vai começar a utilizar os testes rápidos adquiridos para o coronavírus nos próximos dias. Para isso, foi montado um Núcleo de Verificação de Testes Rápidos Covid-19, com equipes fixas e móveis. Na tarde desta sexta-feira (10), os profissionais de saúde que farão parte desse núcleo receberam uma capacitação para utilizar os testes de maneira precisa e bem indicada.

As equipes fixas estarão nas Tendas de Pré-Atendimento Covid-19, nos Serviços de Pronto Atendimento (SPA’s) e na UPA Infantil Agda Maria.

– O paciente que tiver indicação com seu quadro clínico piorado fará o uso do teste rápido, sob orientação médica. Essa ferramenta nos possibilitará um manejo terapêutico mais rápido – explica o secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Mucheli.

Já as equipes móveis serão compostas por médicos e enfermeiros e estarão presentes em todos os distritos do município. Sua missão será fazer a triagem dos pacientes que são monitorados pela Vigilância Epidemiológica.

– Se após o 5º dia do início dos sintomas esse paciente suspeito apresentar piora do quadro clínico, a equipe móvel é acionada pelo monitoramento da Vigilância Epidemiológica, que encaminha os profissionais de saúde para a realização do teste na casa do usuário. Em condições normais de evolução da doença, o teste é realizado no 7º dia e, se esse exame der negativo, no 10º dia a equipe volta para reforçar e saber se a doença está instalada ou não – explica o secretário.

Testes rápidos

Os testes rápidos têm este nome porque ficam prontos em 10 minutos. Eles fazem a detecção qualitativa dos anticorpos IgG/IgM para Covid-19 e auxiliam no diagnóstico de infecções primárias e secundárias pelo novo coronavírus.

– As confirmações pelo teste rápido não entram nos boletins epidemiológicos porque ainda é necessária a chancela da Fiocruz autorizando a comprovação da doença mediante esta ferramenta. Nossa intenção é que os testes auxiliem no mapeamento de onde há mais casos na cidade, possibilitando a intensificação das ações da nossa equipe de trabalho com reforço nas barreiras sanitárias – esclarece Dr. Rodrigo Mucheli.

Angra dos Reis recebeu nos últimos dias 2.500 testes rápidos. Semanalmente, chegará à cidade uma remessa com este quantitativo até que sejam completados os 40 mil testes comprados pela prefeitura.

Os testes serão utilizados em pacientes notificados pela Vigilância Epidemiológica, incluindo profissionais de saúde com síndrome gripal, em monitoramento; pacientes suspeitos de Covid-19, em monitoramento; pacientes/profissionais de saúde suspeitos de Covid-19, em monitoramento, com sinais de alerta, e profissionais de saúde e segurança pública assintomáticos (sem notificação) que tenham contato domiciliar com caso confirmado.