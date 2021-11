Angra registra 19.112 confirmações por Covid-19 e 563 óbitos

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 18:05 horas

Angra dos Reis- De 01 de janeiro de 2020 até às 15h desta quarta-feira (24 de novembro de 2021), o município de Angra dos Reis apresentou 85.276 casos notificados. No momento, há 19.112 casos confirmados de coronavírus – 9.194 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), com o apoio dos laboratórios da Unimed e do Hospital de Praia Brava, e 9.918 pelo teste rápido. Destes, 18.512 estão recuperados.

Há 563 mortes pela doença e um óbito segue em investigação.

Ao todo 6.071 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 60.093 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 32 em isolamento domiciliar e 60.061 já recuperados. Entendem-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, uma pessoa está internada. O Centro de Referência Covid-19 (Santa Casa) e o Hospital de Praia Brava estão com todos os seus leitos desocupados, ou seja, a taxa de ocupação hospitalar pelo SUS é de 0%.

Já a Unimed, no momento, está com um de seus 12 leitos ocupados.

Entre os indígenas do município, há 208 casos confirmados. Destes, 204 já estão recuperados, e uma morte foi ocasionada pela doença. Há, no momento, oito casos suspeitos.