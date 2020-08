Angra tem 25,19% dos leitos ocupados com pacientes de Covid-19

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 08:19 horas

Angra dos Reis – A taxa de ocupação de Covid-19 em Angra dos Reis, atinge a marca de 25,19% dos leitos com pacientes com Covid-19. No Centro de Referência para a doença, que funciona na Santa Casa, há registro de 34 pacientes internados, sendo 66 leitos livres. Já os 15 leitos do Hospital de Praia Brava estão todos livres. Há ainda quatro pacientes internados em instituições privadas.

A cidade atinge a marca de 21.597 casos notificados, sendo 4.095 casos confirmados de coronavírus e 125 mortes confirmadas pela doença, sendo que dez delas estão sendo investigadas.

Teste

Angra segue com a realização constante de teste rápido de COVID-19. O exame é capaz de detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM) por meio da coleta de uma gota de sangue. O resultado fica disponível no intervalo de 10 a 20 minutos. Os novos casos confirmados apresentam clínica compatível com a doença, vínculo epidemiológico e Teste Rápido Positivo.