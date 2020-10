Angra tem mais um óbito por Covid-19

Matéria publicada em 4 de outubro de 2020, 10:00 horas

Angra dos Reis – A cidade registra mais uma morte por Covid-19, neste final de semana, subindo para 189, o total de óbitos pela doença. Os registros revelam ainda 5.860 casos confirmados de coronavírus, sendo 5.321 considerados recuperados. Outros 23.179 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 971 em isolamento domiciliar e 22.208 já recuperados.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 28 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 40 leitos, atende a 23 pacientes no momento.

Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem um paciente internado. Ou seja, dos 55 leitos públicos do município, 24 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 43,64%.

Há quatro pacientes internados em instituição privada.

Índios

Entre os indígenas do município, há 194 casos confirmados. Destes, 192 já estão recuperados. Há ainda 10 casos suspeitos, e uma morte foi confirmada pela doença.