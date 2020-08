Barra do Piraí aumentou total de leitos livres na rede pública de Saúde

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 11:45 horas

Barra do Piraí – Embora o total de casos confirmados tenha subido, com os seis novos registros de Covid-19, contabilizando 857 pessoas infectadas, o total de leitos livres na Santa Casa de Barra do Piraí, no entanto, aumentou de 33 para 36, nas enfermarias. Também não há registro de internação em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

O Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde revela, porém, seis casos de internações em hospitais da rede privada. A cidade segue ainda com 45 óbitos provocados pela doença, 65 pacientes em internação domiciliar e 741 recuperados da doença.