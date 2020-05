Barra do Piraí confirma a quinta morte por coronavírus

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 18:56 horas

Vítima estava internada na Santa Casa de Misericórdia

Barra do Piraí- O número de mortes confirmadas por coronavírus aumentou para cinco casos na noite desta quinta-feira, dia 7, em Barra do Piraí. A vítima, um homem, de 42 anos, estava internado na Santa Casa de Barra do Piraí.

Há outra paciente internada no local e um paciente hospitalizado na Unimed Barra do Piraí.

O número total de infectados está em 46 confirmados na cidade e 15 pacientes estão em isolamento domiciliar com a suspeita da doença aguardando a confirmação de exames.