Barra do Piraí confirma a sexta morte por coronavírus

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 19:39 horas

Vítima estava internada no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda

Barra do Piraí- Mais uma morte foi confirmada no município, totalizando seis óbitos pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A vítima, um homem, de 58 anos, estava internado no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e era portador de doença renal crônica.

O novo boletim epidemiológico municipal desta sexta-feira, 08, informou ainda que ao todo, ainda, são quatro internações, sendo três na Santa Casa de Misericórdia e uma no Hospital Unimed Barra do Piraí.