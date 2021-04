Barra do Piraí confirma dois novos óbitos por Covid-19 e total chega a 240 mortes

Matéria publicada em 29 de abril de 2021, 13:03 horas

Barra do Piraí- O boletim epidemiológico de quarta-feira, dia 28, em Barra do Piraí confirmou dois novos óbitos por Covid-19, um homem de 82 anos e um homem de 68 anos, totalizando 240 óbitos.

O novo boletim epidemiológico de quinta-feira também registrou 27 casos confirmados, alcançando um total de 4.536 casos, além de 3.321 casos recuperados, com 895 em isolamento domiciliar, 240 óbitos e 80 internações.

Um total de 51 pacientes estão internados no hospital Regional Zilda Arns, nove se encontram em leitos clínicos na Santa Casa de Barra do Piraí e três na UTI da unidade.

Dez casos suspeitos estão internados na Santa Casa da Barra do Piraí, dois suspeitos estão no hospital Maria de Nazaré e cinco casos suspeitos na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 16 leitos clínicos e dois leitos de UTI.