Barra do Piraí confirma mais duas mortes por coronavírus

Matéria publicada em 21 de maio de 2020, 17:33 horas

Barra do Piraí- O município confirmou mais duas mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, tendo 15 óbitos em decorrência do vírus, em Barra do Piraí. As vítimas tinham 62 anos e 75 anos. Há 87 casos confirmados da doença na cidade, sendo que 58 pacientes já estão recuperados.

De acordo com o último boletim epidemiológico, sete pacientes estão em isolamento domiciliar e outros sete estão internados. Sobre as novas internações, há quatro pacientes no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, um na Casa de Saúde Santa Maria, em Barra Mansa, um na Santa Casa em Barra do Piraí e um no Hospital Unimed Barra do Piraí.

Os dados foram atualizados no fim da tarde desta quinta-feira, dia 21.