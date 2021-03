Matéria publicada em 28 de março de 2021, 08:42 horas

Barra do Piraí- Barra do Piraí confirmou através do seu boletim epidemiológico de sábado, dia 27, mais três óbitos no município, totalizando 185 mortes pela doença.

O novo boletim também registrou mais 22 casos positivados, com esses dados Barra do Piraí para a ter 3.882 casos confirmados.

O boletim de sábado registrou 2.973 pacientes recuperados, 688 em isolamento domiciliar, 185 óbitos e 36 internações.

Do total de internados, 28 pacientes se encontram no hospital Regional Zilda Arns, 5 pacientes estão em tratamento na Santa Casa de Barra do Piraí e três se encontram na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Oito suspeitos estão internados na Santa Casa da Barra do Piraí, um suspeito está no Hospital Maria de Nazaré e três suspeitos se encontram na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 23 leitos clínicos e 4 leitos de UTI.