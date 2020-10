Barra do Piraí confirma mais uma morte por Covid-19

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 19:22 horas

Barra do Piraí- Mais uma morte em decorrência da Covid-19 foi confirmada nesta quinta-feira, dia 29, no boletim epidemiológico. Com o novo registro sobe para 66 óbitos pela doença. A vítima era uma mulher de 35 anos. Mais 10 casos positivos foram confirmados totalizando 1.205 com 1.071 recuperados, há 64 moradores em isolamento domiciliar.

Há quatro pacientes internados com a confirmação da doença: mulher, de 46 anos, internada no Hospital Regional Zilda Arns; idoso, de 71 anos, internada no Hospital Regional Zilda Arns; homem, de 65 anos, internado na Santa Casa e homem, de 53 anos, internado no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda.

Monitoramento dos leitos Covid-19 da Santa Casa de Misericórdia de Barra do Piraí: UTI: quatro pacientes internados, sendo um confirmado e três suspeitos. Clínica médica: três pacientes internados suspeitos.