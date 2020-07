Barra do Piraí confirma mais uma morte por Covid-19

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 19:02 horas

Barra do Piraí- O boletim epidemiológico deste domingo, dia 05, traz os novos casos confirmados da Covid-19, em Barra do Piraí. Um novo óbito foi registrado, um idoso, de 84 anos, morreu em decorrência da doença, totalizando 28 mortes no município.

Há três novas internações: um idoso, de 84 anos, internado na Santa Casa, um outro idoso, de 63 anos, internado na Unimed-BP e mais um idoso, de 88 anos, também internado na Santa Casa de Barra do Piraí. Em relação ao monitoramento de leitos da Covid-19, há três pacientes com a suspeita da doença internados em leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Já em leitos de clínica médica, há oito leitos ocupados, sendo seis casos suspeitos e dois confirmados.

Os casos confirmados da doença são 493, sendo que 361 pacientes podem ser considerados recuperados, há 101 pacientes ainda em isolamento domiciliar, segundo o boletim epidemiológico deste domingo.