Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 12:33 horas

Barra do Piraí- Segundo o boletim epidemiológico de quarta-feira, dia 31, um novo óbito por Covid-19 foi confirmado no município, totalizando 189 mortes pela doença.

O novo boletim de quarta-feira também registrou 31 novos casos confirmados resultando num total de 3.972 casos positivados, além de um aumento de 37 para 44 internações.

O novo boletim registrou mais 3.012 pacientes recuperados, 727 em isolamento domiciliar, 189 óbitos e 44 internações.

Do total de internados, 32 pacientes se encontram internados no hospital Regional Zilda Arns, 1 paciente está em tratamento na Santa Casa de Barra do Piraí, um paciente se encontra no Hospital Maria de Nazaré e dois se encontram na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Um total de 17 suspeitos estão internados na Santa Casa da Barra do Piraí, quatro suspeitos estão no Hospital Maria de Nazaré e quatro suspeitos se encontram na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 14 leitos clínicos e 4 leitos de UTI.