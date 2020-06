Barra do Piraí mantém número de casos confirmados em 262 com 228 recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 6 de junho de 2020, 19:09 horas

Barra do Piraí– O município manteve o número de casos confirmados da Covid-19 em 262, sendo que 228 pacientes podem ser considerados recuperados da doença, pois cumpriram os 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora nos sintomas.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na noite deste sábado, dia 06, há sete pessoas em isolamento domiciliar, oito internações pela doença e 19 mortes confirmadas em decorrência do novo coronavírus.

Em relação as internações, são cinco os internados no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, dois internados na Santa Casa em Barra do Piraí e um internado na Unimed de Barra do Piraí.