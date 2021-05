Barra do Piraí não registra novo óbito por Covid-19 e confirma 6 casos positivados

Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 11:30 horas

Barra do Piraí- O boletim epidemiológico de segunda-feira, dia 17, em Barra do Piraí não registrou nenhum óbito por Covid-19, mantendo o total de 310 mortes pela doença.

O novo boletim de terça registrou apenas 6 casos confirmados, chegando a um total de 5.081 pessoas positivadas, além de 3.723 recuperados, 983 em isolamento domiciliar, 310 óbitos e 65 internações.

Segundo o boletim de terça-feira, 60 pacientes estão internados no hospital Regional Zilda Arns e 2 se encontram internados na Santa Casa de Barra do Piraí e três pacientes se encontram na UTI da unidade.

Cinco casos suspeitos estão internados na Santa Casa da Barra do Piraí e três suspeitos na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 30 leitos clínicos e 4 leitos de UTI.

De acordo com o vacinômetro de Barra do Piraí, no período de 20/01/2021 até 07/05/2021 o total de vacinados pela 1º dose foram 16.998. Já o total de vacinados pela 2º dose foi de 9.380. O total de doses administradas foi de 26.378.