Barra do Piraí registra 12 óbitos por Covid-19 e 94 casos confirmados

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 12:04 horas

Barra do Piraí- A prefeitura de Barra do Piraí através do boletim epidemiológico de quinta-feira, dia 29, registrou 12 óbitos por Covid-19, sendo uma mulher de 69 anos, mulher de 55 anos, homem de 76 anos, homem de 66 anos, homem de 88 anos, mulher de 79 anos, homem de 62 anos, mulher de 72 anos, homem de 41 anos, homem de 62 anos, mulher de 57 anos e homem de 75 anos. Com a nova divulgação de óbitos, o total de mortes por Covid-19 chega a 252 óbitos.

A prefeitura de Barra do Piraí informou que o aumento em 12 óbitos não se deu em apenas um único dia. Segundo informações da Vigilância Epidemiológica, por conta da falha na divulgação advinda do Hospital Regional Zilda Arns, houve essa demora em contabilizar os pacientes que entraram em óbito.

O novo boletim epidemiológico de quinta-feira também registrou 94 casos confirmados, alcançando um total de 4.630 casos, além de 3.341 casos recuperados, com 948 em isolamento domiciliar, 252 óbitos e 89 internações.

Um total de 72 pacientes estão internados no hospital Regional Zilda Arns, 11 se encontram em leitos clínicos na Santa Casa de Barra do Piraí e seis na UTI da unidade.

Oito casos suspeitos estão internados na Santa Casa da Barra do Piraí, dois suspeitos estão no hospital Maria de Nazaré e três casos suspeitos na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 16 leitos clínicos e um leito de UTI.