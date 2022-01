Barra do Piraí registra 22 novos casos confirmados por Covid-19

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2022, 19:09 horas

Barra do Piraí- O boletim epidemiológico de terça-feira, dia 18, em Barra do Piraí, registrou 22 novos casos confirmados por Covid-19, elevando o total de casos positivados para 7.046 casos.

O novo boletim também registrou 6.252 casos recuperados, 374 pessoas em isolamento, 411 óbitos e 9 internações.

Segundo o boletim de terça-feira, um total de 8 pacientes estão internados no hospital Regional Zilda Arns, e 1 paciente se encontra internado na Santa Casa de Barra do Piraí, sendo 1 na UTI da unidade.

Há também 2 casos suspeito da Santa Casa de Barra do Piraí, i suspeito no hospital Maria de Nazaré e 2 suspeitos na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 8 leitos clínicos e 2 leitos de UTI.