Barra do Piraí registra 279 casos confirmados e 243 recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 17:54 horas

Barra do Piraí- O município registrou mais três casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, totalizando 279 confirmações. Há 243 casos recuperados, segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 12.

O boletim ainda mostrou uma queda no número de internações por coronavírus. Sobre as internações, há cinco pacientes internados no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e um paciente internado na Santa Casa, em Barra do Piraí.

Há nove pessoas em isolamento domiciliar. O município tem 21 óbitos confirmados por Covid-19.