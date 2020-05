Barra do Pirai registra a oitava morte por Covid-19

Matéria publicada em 16 de maio de 2020, 09:52 horas

Barra do Piraí – A cidade contabiliza mais um óbito por Covid-19, passando de seis para sete casos, segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretária Municiopal de Saúde de Barra do Pirai divilgado na manhã deste sábado, 16. trata-se de um homem de 66 anos, que estava internado no Hospital Regional Zilda Arns, no bairro Roma em Volta Redonda.

O município registra ainda 66 casos confirmados da doença e 49 pessoas recuperada. O município tem dois pacientes – um no Hospital Regional e outro na Santa Casa de Barra Mansa – e oito pacientes em isolamento domiciliar.