Barra do Piraí registra cinco casos novos de Covid-19

Matéria publicada em 9 de agosto de 2020, 09:05 horas

Barra do Piraí – O Boletim Municipal Epidemiológico revela sete novos casos de Covid-19, sendo a maioria pacientes idosos. A cidade segue com cinco pessoas internadas na região e 740 casos confirmados da doença, além de 44 óbitos provocados pela infecção.

O município tem 32 leitos clínicos livres destinados a pacientes com Covid-19 e 10 leitos livre de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Os pacientes internados são: um homem de 61 anos e uma mulher de 88 anos, ambos na Santa Casa de Barra do Piraí; além de uma mulher de 55 anos, que está no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa, seguido de duas outras internações, sendo uma mulher, de 56 anos, e um homem de 77 anos, ambos no Hospital da Unimed, em Barra do Piraí.