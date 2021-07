Barra do Piraí registra dois novos óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 7 de julho de 2021, 13:08 horas

Barra do Piraí- A prefeitura de Barra do Piraí através do seu boletim epidemiológico do dia 6, registrou 2 novos óbitos por Covid-19, sendo um homem de 72 anos e homem de 80 anos, totalizando 365 mortes pela doença.

O boletim epidemiológico de terça-feira, dia 6, também registrou 3 novos casos confirmados por Covid-19, totalizando 5.879 casos positivados, 5.176 pessoas recuperadas, 8 internações e 365 óbitos.

O novo boletim também confirmou que 6 pacientes se encontram internados no Hospital Regional Zilda Arns e 2 na Santa Casa de Barra do Piraí. Cinco suspeitos se encontram internados na Santa Casa de Barra do Piraí onde um se encontra na UTI da unidade.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 30 leitos clínicos e 9 leitos de UTI.