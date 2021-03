Matéria publicada em 16 de março de 2021, 11:05 horas

Barra do Piraí- De acordo com o boletim epidemiológico de segunda-feira, dia 15, em Barra do Piraí, 10 novos casos de Covid-19 foram confirmados no município e total chega a 3.634 confirmações.

Segundo o novo boletim, um total de 2.790 pacientes estão recuperados, 651 se encontram em isolamento domiciliar, 173 óbitos e 20 pacientes estão internados.

Do total de internados, 19 pacientes se encontram no hospital Regional Zilda Arns e um paciente está na Santa Casa de Barra do Piraí.

Entre os casos suspeitos, nove estão internados na Santa Casa da Barra do Piraí, três suspeito está no Hospital Maria de Nazaré e dois suspeitos estão na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 24 leitos clínicos e 8 leitos de UTI.