Matéria publicada em 30 de março de 2021, 10:18 horas

Barra do Piraí – O município de Barra do Piraí através do seu boletim epidemiológico de segunda-feira, 29, confirmou mais 36 novos casos por Covid-19 no município, totalizando 3.918 novos casos, além de um aumento de 34 para 40 internações.

O novo boletim também registrou mais 3.008 pacientes recuperados, 684 em isolamento domiciliar, 186 óbitos e 40 internações.

Atualmente 33 pacientes se encontram internados no hospital Regional Zilda Arns, 3 pacientes estão em tratamento na Santa Casa de Barra do Piraí, um paciente se encontra no Hospital Maria de Nazaré e quatro se encontram na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Um total de 14 suspeitos estão internados na Santa Casa da Barra do Piraí, um suspeito está no Hospital Maria de Nazaré e cinco suspeitos se encontram na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 18 leitos clínicos e 1 leitos de UTI.

Dados da vigilância epidemiológica de Barra do Piraí confirmam que até o dia 29, o total de vacinas aplicadas no município foi de 7.015, desse total 5.288 aplicações foram da 1º dose e 1.727 aplicações da segunda dose.