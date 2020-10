Barra do Piraí registra mais cinco casos positivos por Covid-19

Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 09:57 horas

Barra do Piraí- O Boletim Municipal Epidemiológico desta quinta, 22, traz mais cinco novos casos confirmados pelo Coronavírus em Barra do Piraí, trata-se de um Homem de 28 anos, idosa de 61 anos, homem de 38 anos, homem de 23 anos, mulher de 27 anos.

Com isso o número de casos registrados passa a ser de 1174 casos confirmados de contaminação por Covid-19, sendo 1054 recuperados e 52 pessoas em isolamento domiciliar. De acordo com o boletim desta quinta-feira o município está com um total de 65 óbitos.

Três pacientes com exames confirmados para Covid-19, sendo que ambos estão internados em hospitais da rede privada.

Entre os casos suspeitos da doença, um paciente internado suspeito está na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí e nenhum paciente suspeito está ocupando leito clínico.

A unidade possui ainda, 37 leitos livres em enfermarias e 9 em UTI.