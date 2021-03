Barra do Piraí registra mais três casos confirmados por Covid-19 e óbitos não são confirmados há três dias

Matéria publicada em 12 de março de 2021, 13:14 horas

Barra do Piraí- O boletim epidemiológico de quinta-feira, dia 11, em Barra do Piraí confirmou mais três casos positivos por Covid-19 e total chega a 3.604 casos confirmados.

Segundo o novo boletim, 2.748 pacientes estão recuperados, 668 se encontram em isolamento domiciliar, 172 óbitos e 16 pacientes estão internados, onde 14 pacientes se encontram internados no hospital Regional Zilda Arns e dois pacientes estão em leitos clínicos na Santa Casa de Barra do Piraí. Apenas um caso suspeito se encontra na Santa Casa da Barra do Piraí.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 34 leitos clínicos e 10 leitos de UTI.