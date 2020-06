Barra do Piraí registra mais um caso novo de Covid-19

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 09:44 horas

Como novo registro, sobe para 289 total de pacientes com exame positivo

Barra do Piraí – O Boletim Municipal Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde revela um novo caso de paciente com Covid-19: uma mulher de 26 anos. Com o novo registro sobe para 289 o total de casos confirmados da doença. O município segue com 21 óbitos por Covid-19.

As internações – totalizando seis – estão centradas no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda e uma na Santa Casa em Barra do Piraí. Piraí.