Barra do Piraí registra novo óbito por Covid-19

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 07:38 horas

Barra do Piraí – A cidade registrou um novo óbito por Covid-19. Trata-se de um idoso de 77 anos. Com este caso, sobe para 53 o total de mortes provocadas pela infecção. O município segue em alta com 947 pessoas confirmados de contaminação por Covid-19, sendo 856 recuperados e 32 em isolamento domiciliar.

Seis pacientes, com exames confirmados para Covid-19, estão internados, sendo um deles, na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí e outros cinco em hospitais da rede privada. Entre os casos suspeitos da doença, três estão em leitos clínicos, também da Santa Casa de Barra do Piraí. A unidade possui ainda, 34 leitos livres em enfermarias e nove em UTI.