Barra do Piraí registra oito casos novos de Covid-19

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 08:29 horas

Barra do Piraí – O Boletim Municipal Epidemiológico aponta oito casos novos de Covid-19 e quatro pacientes internados por conta da doença. A cidade segue com 407 exames confirmados da infecção, sendo que 24 estão em isolamento domiciliar. Os registros seguem com 26 óbitos provocados pela doença.

Dos sete leitos de UTI do SUS (Sistema Único de Saúde), três estão ocupados com pacientes de Covid-19 e dos 18 leitos clínicos, cinco estão ocupados, sendo quatro pacientes suspeitos e um confirmado pela doença.

Os casos novos são uma mulher de 41 anos, um homem de 57 anos, uma mulher de 32 anos, homem de 53 anos, homem de 25 anos, mulher de 49 anos, homem de 32 anos e mulher de 28 anos.

Quanto as internações por Covid-19: homem de 84 anos (internado na Santa Casa de Barra do Piraí – clínica médica); um homem de 63 anos (internado no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa); homem de 56 anos (internado na Santa Casa Barra do Piraí) e homem de 63 anos (internado na Unimed em Barra do Piraí).